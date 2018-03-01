Суд над Зайцевою і Дроновим: постраждалі в моторошній ДТП у Харкові дають свідчення (фото)

Постраждала Ганна Комар заявила, що не брала гроші у сім'ї Зайцевої.

У четвер, 1 березня, у Київському районному суді Харкова розпочалося чергове засідання у справі про смертельну ДТП на Сумській.

Першою суд допитав по відеозв'язку Ганну Комар, який у цей момент перебувала в районному суді Кременчука, передає NewsRoom.

Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що мама обвинуваченої спочатку поклала 50 тисяч гривень на рахунок лікарні, а після відправила ці гроші на особисту картку Комар.

У відповідь дівчина заявила, що не брала жодних грошей. Після закінчення допиту Ганна попросила надалі не влаштовувати сеанси відеозв'язку, тому що це дається їй важко як фізично, так і морально.

Читайте такожВтратила у моторошній аварії двох близьких людей: дівчина розповіла, що пам'ятає про ДТП у Харкові (відео)А от киянка Оксана Нестеренко сказала, що взяла гроші Зайцевих, бо не знала, від кого вони. Крім того, постраждала запевнила, що сім'я обвинуваченої не допомагала їй в процесі лікування. Дівчина розповіла, що того дня зайшла у кафе випити чаю перед поїздом, а коли виходила - потрапила під машину. Отямившись, Нестеренко не могла зрозуміти, що робить у Харкові, бо була впевнена, що поїхала у Київ.

Постраждала Жанна Власенко, яка в момент аварії була вагітна, також розповіла, що після зіткнення не могла зрозуміти, в якій країні перебуває (20 жовтня вона повинна була полетіти за кордон). За словами дівчини, вона теж взяла гроші у сім'ї обвинуваченої.

"Спочатку відмовлялася від допомоги, але потім змінилися обставини, жоден лікар не може мені сказати, що все буде добре, тому ми взяли гроші", - розповіла Оксана.

За словами дівчини, довгий час вона не могла виходити на вулицю - у неї одразу починалося запаморочення. Що стосується дитини, молода мама каже, що лікарі поки не дають ніяких прогнозів, але стан малюка вже кращий.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.