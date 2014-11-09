У 22 містах одночасно виклали тризуб зі свічок за єдність України (фото)
03:54, 09 листопада 2014Суспільство
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Тризуб зі свічок виклали одночасно у 22 містах України. Акцію задумали, щоб підтримати українських військових у зоні АТО, і показати, що Україна - єдина.
На Майдані утворили герб 6500 свічок \ фото з соцмережі
У Херсоні на Площі Свободи виклали герб України з 2000 свічок. Сотні херсонців вийшли на акцію показати, що сеператизму в місті не буде, йдеться в сюжеті ТСН.
REUTERS
На площі також волонтери продавали сувеніри та українську символіку. Всі виручені гроші підуть на потреби військових, які зараз знаходяться на Донбасі.
У Херсоні на акцію прийшли люди сказати Немає сепаратизму \ фото НикВести
На Майдані Незалежності в Києві засвітили 6500 вогнів. Свою свічку в тризубі могли поставити всі бажаючі. Загалом, до цього дійства приєдналися кілька сотень людей. І буквально за півгодини виклали величезний герб довжиною понад 20 м і шириною 14 м
У Херсоні на акцію вийшли кілька сотень людей \ фото НикВести
Вони утворили герб з 2000 свічок\ фото НикВести
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