У 22 містах одночасно виклали тризуб зі свічок за єдність України (фото)

03:54, 09 листопада 2014
Суспільство
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Тризуб зі свічок виклали одночасно у 22 містах України. Акцію задумали, щоб підтримати українських військових у зоні АТО, і показати, що Україна - єдина.

На Майдане образовали герб из более чем 6 тыс. свечей \ фото из соцсети

У Херсоні на Площі Свободи виклали герб України з 2000 свічок. Сотні херсонців вийшли на акцію показати, що сеператизму в місті не буде, йдеться в сюжеті ТСН.

REUTERS

На площі також волонтери продавали сувеніри та українську символіку. Всі виручені гроші підуть на потреби військових, які зараз знаходяться на Донбасі.

В Херсоне на акцию пришли люди сказать Нет сепаратизму \ фото НикВести

На Майдані Незалежності в Києві засвітили 6500 вогнів. Свою свічку в тризубі могли поставити всі бажаючі. Загалом, до цього дійства приєдналися кілька сотень людей. І буквально за півгодини виклали величезний герб довжиною понад 20 м і шириною 14 м

В Херсоне на акцию вышли несколько сот человек \ фото НикВести
Они образовали герб из 2000 свечей фото НикВести

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