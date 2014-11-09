У 22 містах одночасно виклали тризуб зі свічок за єдність України (фото)

У Херсоні на Площі Свободи виклали герб України з 2000 свічок. Сотні херсонців вийшли на акцію показати, що сеператизму в місті не буде, йдеться в сюжеті ТСН.

На площі також волонтери продавали сувеніри та українську символіку. Всі виручені гроші підуть на потреби військових, які зараз знаходяться на Донбасі.

На Майдані Незалежності в Києві засвітили 6500 вогнів. Свою свічку в тризубі могли поставити всі бажаючі. Загалом, до цього дійства приєдналися кілька сотень людей. І буквально за півгодини виклали величезний герб довжиною понад 20 м і шириною 14 м