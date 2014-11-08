На Майдані Незалежності провели акцію солідарності з силами АТО

"Україна - це я! На Майдані акція єднання українців. Одночасно активісти зібралися на центральних площах різних міст в підтримку воїнів Світла на війні", - повідомила народний депутат від Об'єднання "Самопоміч" Ганна Гопко на своїй сторінці в соцмережі.

Повідомляється, що на Майдані розпочалася реєстрація волонтерів і благодійників, які готові допомогти АТО, повідомляє "Новий час".

Також у Києві синхронно з іншими містами, в яких проходила акція - Харковом, Запоріжжям - відбулося символічне запалення свічок та виконання гімну.

Нагадаємо, 8 листопада у Харкові в рамках акції "Україна - це я" активісти виклали зі свічок величезний герб.