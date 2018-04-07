Заробітчанин Саакашвілі: одіозний політик знайшов роботу в Європі

Новим місцем роботи Саакашвілі стала академія спікерів Нідерландів.

Видворений з України лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі влаштувався на роботу у Нідерландах.

Про це одіозний політик написав на своїй сторінці у Facebook. Новим місцем роботи Саакашвілі стала академія спікерів Нідерландів.

"Домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво. Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями. В Академії дуже класний колектив, мене вони вразили хорошим знанням специфіки нашого регіону і правильними цінностями", - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Саакашвілі остаточно програв в Україні суди щодо надання статусу біженця.

Нагадаємо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. З грудня минулого року Міхеїл Саакашвілі судився проти ДМС України через відмову надати йому статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

12 лютого правоохоронці затримали екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі у Києві, в ресторані «Сулугуні», і повернули до Польщі, звідки він незаконно прибув в Україну. Польська сторона прийняла Саакашвілі за реадмісією.