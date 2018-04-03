Саакашвілі остаточно програв в Україні суди щодо надання статусу біженця

Тепер політик звертатиметься через український статус біженця до Європейського суду з прав людини.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив скаргу Міхеїла Саакашвілі на відмову ДМС у наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Як повідомляє прес-служба «Руху нових сил», посилаючись на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького, суд розглянув скаргу без виклику його захисників.

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Зазначається, що 6 лютого захист Саакашвілі звернувся до Касаційного адміністративного суду зі скаргою на рішення судів першої та апеляційної інстанції у справі відмови Управління ДМС України в Київській області в оформленні документів про надання статусу особи, що потребує додаткового захисту.

Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верхового суду від 28 березня в задоволені вимог касаційної скарги відмовлено, рішення судів попередньої інстанції залишено без змін.

За словами адвоката, тепер Михайло Саакашвілі звертатиметься до Європейського суду щодо несправедливого рішення і відмови у наданні йому додаткового захисту.

Нагадаємо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. З грудня минулого року Міхеїл Саакашвілі судився проти ДМС України через відмову надати йому статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого правоохоронці затримали екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі у Києві, в ресторані «Сулугуні», і повернули до Польщі, звідки він незаконно прибув в Україну. Польська сторона прийняла Саакашвілі за реадмісією.