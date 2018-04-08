Великодня ніч минула спокійно, паски святили майже 7 мільйонів українців – поліція

14:05, 08 квітня 2018
Суспільство
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Поліція забезпечувала порядок на масових заходах у Великдень / Національна поліція України

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України. Зазначається, що безпеку і порядок під час богослужінь  забезпечували 22,3 тисячі поліцейських та 1,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії. Порушенням вдалося запобігти.

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Зазначається, що найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн.), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.

Нагадаємо, сьогодні православні християни святкують Великдень – Воскресіння Христове. Напередодні до України традиційно доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.  

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #поліція#Великдень