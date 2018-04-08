Великодня ніч минула спокійно, паски святили майже 7 мільйонів українців – поліція

Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській, Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях.

У всіх регіонах країни в ніч на 8 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 13,4 тис. культових споруд. Участь у службах брали понад 6,8 млн вірян.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України. Зазначається, що безпеку і порядок під час богослужінь забезпечували 22,3 тисячі поліцейських та 1,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії. Порушенням вдалося запобігти.

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Зазначається, що найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн.), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.

Нагадаємо, сьогодні православні християни святкують Великдень – Воскресіння Христове. Напередодні до України традиційно доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.