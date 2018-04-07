В Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)

20:35, 07 квітня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомлялося в ефірі телеканалу "112 Україна"

Зокрема повідомлялось, що літак з делегацією прибув ваеропорт "Бориспіль".

Благодатний вогонь до столиці України доставила делегація Київського патріарха.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, о 14:16 у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу.

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23:00.

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Теги: #Київ#Україна#Благодатний вогонь