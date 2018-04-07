В Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)
20:35, 07 квітня 2018Суспільство
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Благодатний вогонь до столиці України доставила делегація Київського патріарха.
Ілюстрація \ REUTERS
В Україну із Єрусалима доставили Благодатний вогонь.
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Про це повідомлялося в ефірі телеканалу "112 Україна"
Зокрема повідомлялось, що літак з делегацією прибув ваеропорт "Бориспіль".
Благодатний вогонь до столиці України доставила делегація Київського патріарха.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, о 14:16 у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу.
Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23:00.
До Києві та Дніпра доправили Благодатній вогонь
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