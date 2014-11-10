Бойовики заради розваги обстріляли з гранатометів автозаправку під Донецьком (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як проросійські бойовики, розважаючись, розстрілюють з гранатометів автозаправку під Донецьком. Обстріл супроводжується сміхом і жартами.

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У підписі до відео зазначено, що бойовики є учасниками батальйону "Схід" і тренуються у стрільбі з гранатометів РПГ-7 і "Муха" по бензозаправці "Торнадо", що розташована між Донецьком та Авдіївкою на Ясинуватському шосе.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика. Відео TheMedvedova