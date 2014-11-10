З'явилося повне відео захоплення аеропорту Донецьк бойовиками за підтримки зрадника СБУ

Про це пише головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов посилаючись на свої джерела.

Людина, яка відкриває двері і проводить російських бандитів в термінал - співробітник Служби безпеки України. Як повідомляє "Цензор.НЕТ", це був агент російської розвідки, завербований задовго до початку війни, капітан донецького управління СБУ Олександр Васильович Головура. Будучи працівником департаменту контррозвідувального захисту економіки держави, Головура відповідав за обстановку в Донецькому аеропорту. Він підтримував зв'язок з Олександром Ходаковским, колишнім командиром донецької групи "Альфа", яка була завербована російськими спецслужбами і перейшла на бік ворога, сформувавши батальйон "Восток".

Аеропорт ще в квітні був узятий під контроль підрозділами 3-го полку спеціального призначення Збройних сил України. Однак під впливом Головури і його групи, керівництво аеропорту заборонило військовослужбовцям України заходити в новий термінал і брати його під охорону під приводом боязні пасажирів і зриву роботи аеропорту, звідки до останнього дня вирушали рейси цивільної авіації.

Вартість модернізації аеропорту, завершена у 2012 році, склала 875 мільйонів доларів - були побудовані нові смуги і новий термінал, інші об'єкти.

Будівля нового терміналу залишалося без охорони. І ось в ніч з 25 на 26 травня Головура провів загін російського спецназу в новий термінал. Російське командування провело масштабну скоординовану операцію - для захоплення аеропорту були зосереджені всі великі загони найманців, за винятком загону Гіркіна. Керував операцією генерал-майор ФСБ Олександр Бородай. Провідником був батальйон "Восток" Ходаковського. Їх посилили загони Бородая, Пушиліна, Здрилюка і батальйон "Оплот". Вони оточили аеропорт, а безпосередньо для його захоплення була виділена група до 300 бійців. Завдання було забезпечити чисельну перевагу і змусити українські підрозділи покинути аеропорт без бою. Російські спецслужби припускали, що українські командири не зважаться віддати наказ вести бій в аеропорту вартістю 1 мільярд доларів.

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Українські підрозділи, що обороняли аеропорт, мали загальну чисельність до 100 бійців зі складу 3-го полку спецназу і 25-ї повітряно-десантної бригади, вони були розосереджені по багатьох об'єктах аеропорту і значно поступалися супротивникові.

На відеозаписі видно, як загін із 70 російських спецназівців із складу 45-го полку спецназу ВДВ РФ, Центру спецпризначення ФСБ, інших підрозділів, заходить в новий термінал. На початку зрадник Головура відкриває своїм магнітним ключем всі двері. На 3.36 заходить Ходаковський. На 4.44 заходить Бородай. Всього в першій хвилі атакуючих в новий термінал зайшло 70 російських спецназівців. Зверніть увагу на їхню сучасну екіпіровку та озброєння. Решта розбіглися по аеропорту і навколо нового терміналу. Друга група - до 50 бойовиків, зайшла в новий термінал вранці.

Завдяки зраднику новий термінал був захоплений без бою. Однак оточені українські воїни зламали плани ворога. В. о. Верховного Головнокомандувача Олександр Турчинов висунув ультиматум російським найманцям, для перекидання в аеропорт були підготовлені резерви спецназу і авіація.

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Ходаковський і Бородай зрозуміли, що ситуація серйозна і втекли з аеропорту. Однак вони залишили бойовиків, і дали наказ продовжити наступальні дії в аеропорту. Втеча польових командирів порушила управління російськими підрозділами.

В 11.00 солдат-снайпер 3-го полку спецназу взяв на себе відповідальність і відкрив вогонь по терористах, які вирішили збити український вертоліт Мі-8, що заходив на посадку. В наступному бою російський спецназ був знищений і аеропорт було звільнено.

Співробітник СБУ Олександр Головура втік з терміналу разом з Ходаковским Він увійшов в штаб батальйону "Восток", був довіреною особою Ходаковського. Однак піти від відплати йому не вдалося.

Контррозвідка Служби безпеки України зуміла провести розслідування обставин захоплення аеропорту противником. Зрадник був встановлений.

Олександр Головура був вистежений в самому Донецьку контррозвідкою СБУ, діючою в тилу ворога.. Зрадник був захоплений живим нашою оперативною групою в самому Донецьку і вивезений у Київ.

Головура дав цінні свідчення про своїх російських хазяїв, і досі є для СБУ одним з важливих експертів, добре знайомих з внутрішньою структурою терористів. Він стане важливим свідком у справі про російське вторгнення в Україну і злочини російських спецслужб.

Більша частина бойовиків, які зафіксовані на відеокамерах, за добу опинилися в донецьких моргах.