Сьогодні відзначають Міжнародний день польоту людини в космос
Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини у космос. Свято офіційно встановлене ООН у 2011 році на честь 50 річниці польоту у космос Юрія Гагаріна.
В Україні в цей день відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановлено згідно з указом президента від 13 березня 1997 року.
Читайте такожВ Україну приїхав космонавт NASA, який розгорнув на орбіті український прапор (відео)Президент України Петро Порошенко привітав працівників ракетно-космічної галузі з їхнім професійним святом.
«Завдяки вашим натхненним ідеям та розробкам наша країна стала в ряд держав, що прокладали людству дорогу до зірок», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
«Про роботу наших інженерів з ракетобудування знають у всьому світі, а їхні розробки допомагають захищати територіальну цілісність та незалежність нашої країни», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, до Дня космонавтики Міноборони Росії опублікувало історичні документи з фондів Центрального архіву про офіцерську службу першого космонавта Юрія Гагаріна.