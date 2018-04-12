Сьогодні відзначають Міжнародний день польоту людини в космос

Свято встановлено у 2011 році на честь 50-ї річниці польоту у космос Юрія Гагаріна.

Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини у космос. Свято офіційно встановлене ООН у 2011 році на честь 50 річниці польоту у космос Юрія Гагаріна.

В Україні в цей день відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановлено згідно з указом президента від 13 березня 1997 року.

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«Завдяки вашим натхненним ідеям та розробкам наша країна стала в ряд держав, що прокладали людству дорогу до зірок», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

«Про роботу наших інженерів з ракетобудування знають у всьому світі, а їхні розробки допомагають захищати територіальну цілісність та незалежність нашої країни», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, до Дня космонавтики Міноборони Росії опублікувало історичні документи з фондів Центрального архіву про офіцерську службу першого космонавта Юрія Гагаріна.