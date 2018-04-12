Сьогодні відзначають Міжнародний день польоту людини в космос

09:38, 12 квітня 2018
Суспільство
428
Сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики / nasa.gov

В Україні в цей день відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановлено згідно з указом президента від 13 березня 1997 року.

Читайте такожВ Україну приїхав космонавт NASA, який розгорнув на орбіті український прапор (відео)Президент України Петро Порошенко привітав працівників ракетно-космічної галузі з їхнім професійним святом.

«Завдяки вашим натхненним ідеям та розробкам наша країна стала в ряд держав, що прокладали людству дорогу до зірок», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

«Про роботу наших інженерів з ракетобудування знають у всьому світі, а їхні розробки допомагають захищати територіальну цілісність та незалежність нашої країни», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, до Дня космонавтики Міноборони Росії опублікувало історичні документи з фондів Центрального архіву про офіцерську службу першого космонавта Юрія Гагаріна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #космос#свято