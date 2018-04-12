До Дня космонавтики в РФ оприлюднили документи про службу Юрія Гагаріна

Зокрема, опубліковані його обліково-послужна картка, характеристики, накази про присвоєння військових звань.

Міноборони Росії опублікувало до Дня космонавтики історичні документи з фондів Центрального архіву про офіцерську службу першого космонавта Юрія Гагаріна.

Читайте такожСьогодні світ відзначає перший політ людини в космос

Це, зокрема, його обліково-послужна картка, характеристики, накази про присвоєння військових звань та нагородження званням Героя Радянського Союзу, план урядових відряджень.

Також Міноборони РФ оприлюднило газетні статті радянської та зарубіжної преси, присвячені польоту Юрія Гагаріна у космос.

Старт радянського космічного корабля «Восток-1», пілотованого Юрієм Гагаріним, був проведений з Байконура 12 квітня 1961 року. З квітня 1962 року 12 квітня стало офіційним Днем космонавтики. У 2011 році його оголосили міжнародним.