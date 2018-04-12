У Львові прокурор погорів на хабарі у $2,2 тисячі (фото)
21:55, 12 квітня 2018Суспільство
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Підозрюваний вимагав кошти від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.
За гроші прокурор обіцяв повністю закрити кримінальне провадження / фото ssu.gov.ua
У Львові співробітники Служби безпеки України затримали працівника місцевої прокуратури, який одержав 2,2 тис. доларів хабара.
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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що прокурор вимагав кошти від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.
У подальшому він обіцяв повністю закрити кримінальне провадження.
Правоохоронці затримали прокурора та посередника у Львові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання всієї суми хабара.
Слідчими СБУ у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводиться досудове слідство.
фото ssu.gov.ua
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