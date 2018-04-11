Заступник прокурора Вінницької області погорів на хабарі

Посадовець вимагав хабар за закриття кримінального провадження про самовільне захоплення 50 га земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.

Співробітники СБУ і детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі у $6 тис. заступника керівника прокуратури Вінницької області.

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Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Вінницькій області, затримання відбулося учора, 10 квітня.

«Встановлено, що посадовець вимагав $6 тис. за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали фігуранта справи та двох посередників за місцями їх проживання після отримання всієї суми хабара.

Досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище").

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.