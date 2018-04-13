У слідства досі немає реальної доказової бази по вбивству Шеремета - СБУ

За словами заступника голови СБУ, розкрити цей злочин заважають обставини.

У слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета досі немає реальної доказової бази.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, відповідаючи на запитання про хід слідства даної справи.

"У нас немає реальної доказової бази, яку ми до сих пір отримуємо", - сказав він.

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Кононенко додав, що нічого нового сказати у цій справі не може, і що розкрити цей злочин заважають обставини.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).