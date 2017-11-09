Убивці журналіста Шеремета досі не встановлені – глава Нацполіції

Слідство не встановило злочинців, які підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом улітку 2016 року. Про це розповів глава Нацполіції Сергій Князєв в інтерв’ю "Громадському".

Читайте такожУ Нацполіції пояснили причину закриття інформації про справу Шеремета у відкритому реєстріКрім того, Князєв пояснив, що правоохоронці засекретили усі матеріали справи Шеремета, щоб вона не була темою для обговорення. "Щоб це не було темою обговорення: а що слідчі зробили, а що не зробили. Тому що це не несе для суспільства позитивної інформації, це в першу чергу шкодить розслідуванню. Особи, які вчинили ці злочини, не затримані", - заявив глава Нацполіції.

Князєв додав, що фільм журналістів-розслідувачів "Слідства.інфо" та OCCRP про вбивство Павла Шеремета "дав новий поштовх" для слідчих.

"Ми назвали цю історію "робота над помилками". Фільм нам дав поштовх усунути ті помилки, які ми мали. А потім нас почали обвинувачувати в тому, що ми все засекретили. Ми навпаки постійно підтримуємо зв’язок з усіма учасниками цього проекту", - зазначив Князєв.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва, вбивці підклали вибухівку під автомобіль. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. Комітет захисту журналістів констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів.

Нацполіція 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, про що стало відомо лише 21 вересня.