Луценко не бачить підстав для кримінального переслідування Холодницького

В той же час, частина розмов голови САП розглядається як грубе порушення відомчих нормативних документів ГПУ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у записах, зроблених в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, немає підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив в коментарі журналістам у Національній академії прокуратури України у Києві.

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«Після певних, 10-денних процедур легалізації цих плівок, дозволу на їх розсекречення, ці плівки лягли на стіл, в тому числі, і мені. Їх аналізував як керівник НАБУ Артем Ситник, так і я, як керівник ГПУ. І він, і я дійшли висновку, що в них явно вбачаються дисциплінарні порушення», - заявив він, додавши, що «жодних хабарів, які вимагав або отримував Холодницький, там не зафіксовано. І тому жодного кримінального переслідування на цей момент я не вбачаю».

Проте, на переконання Луценка, частина розмов, вказівок, вимог, які були озвучені Холодницьким у себе в кабінеті, розглядаються як грубе порушення відомчих нормативних документів, що є обов’язковими для всіх прокурорів.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме - дані, добуті з допомогою прослуховуючого пристрою.