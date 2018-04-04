НАБУ розсекретило записи прослуховування Холодницького (відео)

12:08, 04 квітня 2018
Політика
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фото УНІАН

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У НАБУ повідомили, що очільника САП прослуховували близько місяця - протягом лютого-початку березня. В результаті були встановлені факти, через які розслідування щонайменше десяти кримінальних проваджень виявилися під загрозою. Зокрема, йдеться про такі резонансні справи, як пропозиція хабара в. о. міністра охорони здоров'я, завдання збитків бюджету Одеси на 185 млн грн, незаконне збагачення членів САП, організація народним депутатом злочинної схеми з заволодіння бюджетними коштами, порушення при наданні стабілізаційного кредиту одному з комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, у дисциплінарній скарзі на Холодницкого йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих свідчень і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися.

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Теги: #прослуховування#записи#Назар Холодницький