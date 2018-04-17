На Київщині чоловік та жінка викрали дітей з притулку (фото)

Дітей викрали рідні батьки, які віддали їх до притулку після того як згорів їхній будинок.

На Київщині поліцейські розшукують чоловіка та жінку, які викрали своїх рідних дітей з притулку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

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«До поліції Київщини надійшло повідомлення від працівника Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей про те, що зникли малолітні вихованці: двоє хлопчиків та дві дівчинки. Під час проведення першочергових розшукових заходів працівники ювенальної превенції поліції Київської області встановили, що дітей викрали їхні батьки, посадили в автівку, після чого зникли у невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чотири роки тому батьки були змушені віддати своїх чотирьох дітей до центру соціальної підтримки дітей у смт. Макарів, оскільки будинок, в якому вони мешкали, повністю згорів. Сім’я на той час знаходилась у скрутному матеріальному становищі.

38-річний чоловік та його 35-річна дружина, які не позбавлені батьківських прав, неодноразово намагалися забрати з притулку дітей без дозволу керівництва. Однак постійного місця проживання у них немає.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення їх місцезнаходження.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня батько немовляти приїхав у садок по старшу доньку, пішов нагору до групи, а молодшу дитину лишив у колясці на першому поверсі, її викрали.

Викрадення зафіксували камери відеоспостереження, дитину знайшли менш ніж за добу неподалік Києва. 20-річних хлопця й дівчину затримали за підозрою у викраденні малолітньої дитини.