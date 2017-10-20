Із дитсадка у Києві викрали немовля (фото)

В Оболонському районні міста Київ невідомий чоловік викрав дитину. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

"Трагедія трапилася дві години тому на столичній Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606. Поки батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу донечку, невідомий чоловік забрав дитину й втік", - йдеться у повідомленні.

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За свідченнями, свідків ймовірний викрадач - віком приблизно 30 років, середньої статури, зростом 180 см, був одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорну в’язану шапку.

Водночас викрадена дівчинка була загорнута у "конвертик" білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку та сині повзунки.

Як повідомляє Відділ комунікації ГУ НПУ у м. Києві, наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

"Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.