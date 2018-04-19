В Одесі касир жбурнула АТОшнику в обличчя посвідчення учасника бойових дій (фото)

На автовокзалі в Одесі касир відмовилася обслуговувати за пільгою учасника АТО.

В Одесі співробітниця автовокзалу відмовилася обслуговувати учасника АТО.

Про це у Facebook повідомляє "Автомайдан Одеса". "Ось ця співробітниця автовокзалу "Привоз" кинула воїну АТО посвідчення УБД в обличчя зі словами: "Ви відстоюєте свої права, не наші", - йдеться у повідомленні.

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"Емоції зашкалюють... Поки не звільнять, не заспокоїмося!", - додали у групі місцевого автомайдану.

Пізніше в коментарях додали, що директор автовокзалу попросив вибачення за інцидент і пообіцяв, що такого не повториться, а касира покарають.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 квітня, у Кропивницького Кіровоградської області водій маршрутного таксі викинув пред'явлений матір'ю загиблого бійця АТО Ігіта Гаспаряна посвідчення через вікно.