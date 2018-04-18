На Кіровоградщині зчинився скандал: водій маршрутки викинув через вікно посвідчення матері загиблого АТОшника

Матір загиблого зайшла та пред'явила посвідчення водію маршруту №134, та той викинув документ у вікно.

У середу, 18 квітня, у Кропивницькому Кіровоградської області водій маршрутного таксі викинув пред'явлене матір'ю загиблого бійця АТО Ігіта Гаспаряна посвідчення через вікно.

Це сталося на маршруті №134, повідомила дружина бійця Тамара Григорян, передає "Утренний город".

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"Сьогодні мама вирішила проїхати в маршрутці, показала посвідчення. Він його вихватив з рук, почав сміятися та сказав, що викинув його. Каже: "Ідіть та заберіть його на вулиці". Я не розумію, над чим тут сміятися. Що в неї син загинув? Подія сталася о 8:30", - розповіла Григорян.

В управлінні транспорту та зв'язку інформацію про інцидент підтвердили.

"Сьогодні надійшла скарга на водія маршруту №134. Зараз чекаю на водія для з'ясування обставин події. Мені відомо, що жінка, матір загиблого, зайшла та пред'явила посвідчення водію №134. Він його викинув через вікно", - повідомив начальник управління Олександр Вергун.

Раніше у Чернівцях учасника бойових дій висадили з маршрутки ще й нагрубіянили при цьому.

Ветерани АТО, які втомилися воювати з водіями, пішли шукати захисту в мерію, а потім покликали всіх військових разом кататися у маршрутках.