Раді пропонують повернути Переяслав-Хмельницькому історичну назву
06:15, 21 квітня 2018Суспільство
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Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.
Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком / фото phm.gov.ua
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області.
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Проект постанови зареєстрований 19 квітня, передає Радіо Свобода.
Пропонується перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав.
Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.
Нині місто Переяслав-Хмельницький, в якому проживає 27391 житель, є містом обласного значення. Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком.
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