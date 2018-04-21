Раді пропонують повернути Переяслав-Хмельницькому історичну назву

Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області. Читайте такожЩоб не плутали зі Швейцарією: король Свазіленду повернув країні історичну назву Проект постанови зареєстрований 19 квітня, передає Радіо Свобода. Пропонується перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав. Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав. Нині місто Переяслав-Хмельницький, в якому проживає 27391 житель, є містом обласного значення. Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком.

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