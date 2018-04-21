Раді пропонують повернути Переяслав-Хмельницькому історичну назву

06:15, 21 квітня 2018
Суспільство
12042 0
Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком / фото phm.gov.ua

Читайте такожЩоб не плутали зі Швейцарією: король Свазіленду повернув країні історичну назву

Проект постанови зареєстрований 19 квітня, передає Радіо Свобода.

Пропонується перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав.

Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

Нині місто Переяслав-Хмельницький, в якому проживає 27391 житель, є містом обласного значення. Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#Переяслав-Хмельницький