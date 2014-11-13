Бойовики обстріляли шахту в Луганській області, під завалами перебувають шестеро людей

Про це говориться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, унаслідок вибуху снаряда розбита шахта «Первомайська», зруйнована підстанція, знищено копер. На шахті немає енергопостачання, тому відбувається її затоплення.

«Зараз у шахті перебуває 6 чоловік. Вживаються заходи для евакуації людей», - повідомили в міністерстві.

У повідомленні відзначається, що шахта «Первомайська» захоплена і знищена терористами. Як наслідок, 1200 шахтарів та їхні сім'ї в населеному пункті Михайлівка Луганської області залишилися без роботи.

Також повідомляється, що через дії терористів затоплюється 6 шахт.

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Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Бойовики тримають в страху людей і руйнують інфраструктуру Донбасу. Крім того, фіксувалися випадки розкрадання устаткування українських заводів, а також вугілля зі складів шахт, яке потім вивозилося до Росії.

Довідка УНІАН. За інформацією Міненерговугілля, на підконтрольній проросійським бойовикам території Донецької і Луганської областей розташовано 83 шахти державної та приватної форм власності, що становить 55% від загальної кількості шахт у країні (всього 150).

Із 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля, 53 держшахти розташовані на території Донецької і Луганської областей, що контролюється терористами.

37 шахт розташовані на території, що контролюється владою України, з них 25 шахт працюють в режимі вуглевидобування, 12 шахт - у режимі підтримки життєдіяльності.