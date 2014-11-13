Бойовики посилюють обстріли Донецька, щоб викликати обурення місцевого населення - голова ДонОГА



Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні ввечері в ефірі «5 каналу».

Крім того, глава регіону підкреслив, що разом з цим з боку Росії активізувалася і інформаційна війна - обстріли бойовиками житлових кварталів Донецька пропаганда видає за дії українських військових. Кіхтенко нагадав, що влада дотримується мінських угод і відкриває вогонь, тільки в разі відбиття атак терористів.

Читайте такожБоєць АТО: "У серпні ми могли взяти Донецьк і Луганськ, вийти до кордону з РФ, але не було наказу"

Голова Донецької ОДА також повідомив, що збройні сили України постійно ведуть зміцнення оборонних рубежів, щоб ворог не зміг захопити нові території.

«Сьогодні ми робимо все, щоб виключити будь-які негативні дії з боку ворога», - запевнив Кіхтенко.