Відомий український футболіст став багатодітним батьком

10:41, 23 квітня 2018
Суспільство
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Ребров став батьком втретє / фото УНІАН

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Дружина футболіста Анна народила йому сина. Хлопчика назвали Олександром, передає "Команда №1".

Зазначимо, що у Реброва вже є двоє синів — 18-річний Дмитро та дворічний Микита.

Раніше повідомлялося, що у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася дочка. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сина - Северин і Марк.

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Теги: #дитина#вагітність#Ребров