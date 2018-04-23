Відомий український футболіст став багатодітним батьком
10:41, 23 квітня 2018Суспільство
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Тепер колишній наставник київського Динамо Сергій Ребров буде виховувати трьох синів.
Ребров став батьком втретє / фото УНІАН
22 квітня в родині відомого українського тренера, колишнього нападаючого збірної України Сергія Реброва сталося поповнення.
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Дружина футболіста Анна народила йому сина. Хлопчика назвали Олександром, передає "Команда №1".
Зазначимо, що у Реброва вже є двоє синів — 18-річний Дмитро та дворічний Микита.
Раніше повідомлялося, що у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася дочка. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сина - Северин і Марк.
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