У міністра інфраструктури України народилася донька

Повідомляючи про народження доньки, міністр написав, що "чекав її дуже давно".

У міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася донька.

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Про це Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Дівчинка! Спасибі Світлані Бевзі за доньку. Я її чекав дуже давно!", - написав Омелян.

Це третя дитина міністра: у нього ще є два сини - Северин і Марк.

Як повідомлялося, позафракційний народний депутат Вікторія Пташник прийшла на роботу в Раду на останніх днях вагітності. Як член комітету з питань економічної політики вона представляла законопреокт про захист економічної конкуренції.