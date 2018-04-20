У міністра інфраструктури України народилася донька
10:13, 20 квітня 2018Суспільство
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Повідомляючи про народження доньки, міністр написав, що "чекав її дуже давно".
Про народження доньки Омелян повідомив у соцмережі / фото УНІАН
У міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася донька.
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Про це Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Дівчинка! Спасибі Світлані Бевзі за доньку. Я її чекав дуже давно!", - написав Омелян.
Це третя дитина міністра: у нього ще є два сини - Северин і Марк.
Як повідомлялося, позафракційний народний депутат Вікторія Пташник прийшла на роботу в Раду на останніх днях вагітності. Як член комітету з питань економічної політики вона представляла законопреокт про захист економічної конкуренції.
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