Бойовики “ЛНР” завербували 1,5 тис осіб як “поліцейських” – ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

11 листопада спостерігачі місії зустрілись з так званим “заступником міністра внутрішніх справ ЛНР”, який повідомив, що “міністерство” завербувало понад 1,500 “поліцейських” та бере участь у процесі створення нової IT-системи для обробки адміністративних та кримінальних справ”.

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