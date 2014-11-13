Бойовики “ЛНР” завербували 1,5 тис осіб як “поліцейських” – ОБСЄ
20:03, 13 листопада 2014Суспільство
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі повідомляє, що бойовики терористичної організації “Луганська народна республіка” завербували понад 1,5 тис осіб як “поліцейських”.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
11 листопада спостерігачі місії зустрілись з так званим “заступником міністра внутрішніх справ ЛНР”, який повідомив, що “міністерство” завербувало понад 1,500 “поліцейських” та бере участь у процесі створення нової IT-системи для обробки адміністративних та кримінальних справ”.
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