У "ЛНР" українців залякують позбавленням громадянства – ЗМІ
18:11, 13 листопада 2014Суспільство
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На території Луганської області, окупованій бойовиками з так званої "ЛНР", місцевим жителям погрожують позбавленням громадянства України.
У "ЛНР" лякають позбавленням громадянства України / УНІАН
Про це пише "Інформатор" з посиланням на жителя Луганщини, який проживає на території, підконтрольній Україні.
Зокрема, в"ЛНР" поширюється слух про те, що жителів Донбасу, що прописані на територіях, непідконтрольних Україні і не зареєстрованих як переселенці, будуть позбавляти українського громадянства.
Читайте також"ЛНР" просить у Києва пенсій і визнає мешканців Донбасу громадянами УкраїниЯк уточнюється, джерелу видання подзвонив родич з Луганська, який повідомив, що цю "новину" він почув на одному з телеканалів.
Нагадаємо, у вересні керівництво так званої "ЛНР" почало видавати людям "посвідчення особистості".
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