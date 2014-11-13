У "ЛНР" українців залякують позбавленням громадянства – ЗМІ

Про це пише "Інформатор" з посиланням на жителя Луганщини, який проживає на території, підконтрольній Україні.

Зокрема, в"ЛНР" поширюється слух про те, що жителів Донбасу, що прописані на територіях, непідконтрольних Україні і не зареєстрованих як переселенці, будуть позбавляти українського громадянства.

Читайте також"ЛНР" просить у Києва пенсій і визнає мешканців Донбасу громадянами УкраїниЯк уточнюється, джерелу видання подзвонив родич з Луганська, який повідомив, що цю "новину" він почув на одному з телеканалів.

Нагадаємо, у вересні керівництво так званої "ЛНР" почало видавати людям "посвідчення особистості".