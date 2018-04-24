За 4 роки війни житло від держави отримали лише 63 сім'ї переселенців

Всього в Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

Лише 63 сім’ї з майже 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб отримали житло від держави за 4 роки війни.

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Про це сказав голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря під час круглого столу «Війна, мир та реінтеграція: що буде після закінчення АТО», повідомляє "Громадське".

«За 4 роки війни житло від держави отримали 63 сім’ї з 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб», — сказав Немиря.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу станом на 23 квітня становить 1 млн 496 тис. 713 осіб, що на 9,2 тис. більше, ніж на початок 2018 року.