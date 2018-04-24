На Одещині у педіатра виявили туберкульоз, тепер майже тисяча дітей має пройти флюрографію (відео)

У педіатра з дитячої поліклініки Білгород-Дністровського виявили відкриту форму туберкульозу. Тепер всі її пацієнти мають пройти ретельне обстеження.

На Одещини шпиталізували педіатра із відкритою формою туберкульозу. Жінці стало зле під час прийому дітей.

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За приблизними підрахунками, від неї могли заразитися майже тисяча малюків. Наразі їх відправляють на позапланову флюорографію, йдеться у сюжеті ТСН. Чиновники переконані, умисно замовчувати і поширювати інфекцію медик не могла. Рентгелога, який допустив педіатра до роботи після планового огляду, чекає перевірка.

У поліклініці вже додатково замовили турберкулін для проб манту. А в кабінеті, де працювала 66-річна лікар провели дезінфекцію.

Торік улітку вона проходила медогляд. На знімку були патології, але їх сприйняли як вікові, а як туберкульоз не трактували.

Наразі жінка знаходиться у тубдиспансері. Після лікування вона може повернутися до роботи, бо зараз її замінити просто ніким.