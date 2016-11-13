ВООЗ попередила про загрозу епідемії кору в Україні

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в ефірі UMN.

"Нам сказали у ВООЗ, що наступного року буде кір, якщо не будемо вакцинувати своїх дітей. А Україна зараз має найнижчий рівень вакцинації у цілому світі, включаючи Африку. Це - велика проблема. Раніше не було вакцин, але зараз ми через державні закупівлі привезли в Україну хороші, якісні вакцини від ЮНІСЕФ та ПРООН", - сказала Супрун.

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Раніше британський професор Девід Солсбері заявляв, що Україну може накрити епідемія кашлюку та кору.

Від туберкульозу щеплена лише кожна десята дитина. Від дифтерії, правця та кашлюку взагалі лише 2 відсотки. Це найнижчі показники у світі. Причина низького рівня вакцинації: відмова батьків та відсутність вакцин протягом кількох років.