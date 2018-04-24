Заробітки у Польщі: поляки відмовляються платити за роботу українським мігрантам

Фахівці ринку праці пропонують українцям звертатися до великих легальних компаній, або виходити безпосередньо на роботодавця.

Українці часто змушені працювати в Польщі нелегально – їх обіцяють працевлаштувати, але через пару місяців виявляється, що роботодавець і не думав про легалізацію.

Одним з найпопулярніших напрямів для українських заробітчан залишається Республіка Польща. Скільки в країні українців – невідомо, адже багато хто працює нелегально. Рахунок може йти на мільйони. Які сюрпризи чекають на українських заробітчан на польській землі – в новій серії циклу "Вдома – краще".

Знайти роботу можна прямо на автовокзалі Варшави. Тут і польські компанії-рекрутери, і посередники-українці: вони чергують на обох виходах з автовокзалу.

Тут журналісти познайомилися з Олександром Шмідом з Чернівців – він повертається додому. Посередники, яких він знайшов в інтернеті, обіцяли за 250 євро працевлаштувати в Польщі, але роботи так і не дали. Олександр сам знайшов підробіток на будівництві на місяць, але і там його "кинули", не заплативши за роботу.

На вокзалі посередники обіцяють допомогти і з дозволом на проживання в Польщі – за 250-300 євро. У кого немає грошей, але є терпіння і нерви – ті самі йдуть випрошувати такий документ до місцевого управління у справах мігрантів.

Спеціальне управління, яке повинно дати "добро", відкривається в 8 ранку, і перед відкриттям своєї черги чекають кілька сотень людей. Гарантії, що вдасться подати документи – немає, занадто вже багато людей.

Перше, що запитають у відомстві, чи є запрошення на роботу або контракт з роботодавцем. Але українці часто змушені працювати нелегально – їх обіцяють працевлаштувати, але через пару місяців виявляється, що роботодавець і не думав про легалізацію і зарплату платити не збирається, а замість цього може загрожувати депортацією або навіть убивством.

Без заробленого залишився Петро з Тернополя, який домовився про роботу на одному з варшавських будівництв – але не пропрацював і місяця, як йому заявили, що фірми, на яку він працював, не існує.

Це був перший досвід нелегальної роботи для Петра, але, за його словами, зарплату українцю тут не гарантує навіть офіційне працевлаштування.

А свій "завтрашній" день Петро пов'язує з Україною – твердо вирішив повернутися на Тернопільщину, оскільки йому набридло бути безправним "трудовим м'ясом". Петро зрозумів, що у нього – електрика, лісника, єгеря – набагато більше перспектив вдома, та й діти його зачекалися.

Нагадаємо, раніше Кабмін захистив українських заробітчан. Тепер агентствам з працевлаштування в Польщі не можна брати оплату наперед. У договорі з клієнтами агентства повинні прописувати умови роботи і проживання, розмір зарплати, графік роботи і відпочинку. Офіси посередників мають розташовуватись в нежитлових приміщеннях, а в штаті потрібен юрист з вищою освітою.

Кореспондент "Сегодня" в рамках експерименту знайшов в інтернеті компанію з працевлаштування українців у Польщі і зробив вигляд, що хоче заробити за кордоном. Перше агентство не збиралось брати гроші до укладення договору, а ось друга "фірма-прокладка" запропонувала схему "спочатку гроші, а потім стільці".

"Загальна вартість послуг з отримання візи та працевлаштування – 135 доларів. 110 доларів сплачуються за фактом отримання документів на руки. У Варшаві наша людина зустрічає всю групу, там відбувається остаточний розрахунок, наступного дня група направляється до роботодавця", – розповіли в фірмі.

Однак відповідальності за непідписання трудового договору контора не несе. Отже, якщо роботодавець відмовить, гроші вона не поверне.

Фахівці ринку праці пропонують звертатися до великих легальних компаній. Вони в основному не беруть грошей за посередницькі послуги. Або виходити безпосередньо на роботодавця. У будь-якому випадку українцям радять уважно читати договір.

Крім того, робота в Польщі отримала альтернативу в Україні – фахівці робітничих професій об'єднуються в "Служби майстрів" у своїх містах.