Полторак підвищив зарплати військовим льотчикам

Наказом міністра оборони встановлено 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які входять до льотного складу Збройних сил України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Виконуючи доручення президента Петра Порошенка, щойно підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які входять до льотному складу ЗС України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань", - написав міністр.

Так, грошове забезпечення командира бригади підвищено з 17 тис. грн до 28 тис. грн; командира ескадрильї – з 13 тис. грн до 21 тис. грн, льотчиків – з 12 тис. грн до 17 тис. грн.

Збільшення грошового забезпечення відбудеться у травні 2018 року.