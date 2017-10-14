Порошенко пообіцяв бійцям в зоні АТО премії з нагоди Дня захисника України

Президент України Петро Порошенко віддав наказ з нагоди Дня захисника України виплати премії військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив, виступаючи перед бійцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області.

За його словами, українська армія є опорою, гарантом і надійним засобом захисту суверенітету держави.

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«Я віддав наказ міністру оборони Полтораку Степану Тимофійовичу до Дня захисника України на додаток до стандартного забезпечення виплати святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України. Це має бути, Степан Тимофійович, на першій лінії - не менше 3 тис. грн, на другій та третій лініях - не менше тисяч гривень», - заявив він.

Порошенко зауважив, що наказ має бути виконано у жовтні.