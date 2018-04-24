У МВС розповіли, яку кількість уболівальників чекають на фінал Ліги чемпіонів

До забезпечення публічної безпеки будуть залучені працівники всіх органів системи МВС.

.У Міністерстві внутрішніх справ очікують прибуття понад 50 тис. уболівальників на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який проходитиме 26 травня на полі НСК «Олімпійський» у Києві.

Читайте такожШевченко пройшов з Кубком Ліги чемпіонів у центрі Києва (фоторепортаж, відео)

Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

«Наприкінці травня Україна прийматиме один з найбільш масштабних міжнародних заходів цього року – фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ці матчі столиця зустрічатиме 24 травня на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського – фінал Ліги чемпіонів серед жінок, та 26 травня на НСК «Олімпійський» – фінал Ліги чемпіонів. При цьому саме останній потребуватиме найбільш посиленої уваги з боку правоохоронних органів, адже очікується прибуття понад 50 тис. вболівальників», – сказав Яровий під час наради.

Він зазначив, що до забезпечення публічної безпеки під час масових заходів будуть залучені працівники всіх органів системи МВС. «У посилений режим несення служби будуть переведені підрозділи Нацполіції, зокрема Інтерполу, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби. Їхні основні завдання – це забезпечення правопорядку в місцях перетину кордону та на основних локаціях Ліги чемпіонів. Задля узгодженості дій всіх підрозділів організовано роботу координаційного штабу», – додав Яровий.

Він також зауважив, що перед футбольними матчами всі підрозділи пройдуть спеціальні та командно-штабні навчання.