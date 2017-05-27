На фіналі Ліги Чемпіонів-2018 у Києві чекають 170 тисяч іноземних уболівальників

У період фіналу Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу Київ може відвідати до 170 тис. іноземних уболівальників. Як повідомляється на сайті президента України, про це йшлося сьогодні на засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фіналів Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу, що відбулось в Адміністрації президента. 26 травня наступного року Київ прийматиме фінал Ліги Чемпіонів, який є наймасовішим щорічним спортивним заходом у світі.

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Очікується, що цьогорічний фінал Ліги Чемпіонів 3 червня у столиці Вельсу Кардіффі відвідають до 170 тис. іноземних вболівальників. За попередніми оцінками, подібна кількість гостей завітає й наступного року до Києва.

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що місто буде готовим до такого навантаження.

«Ми зуміли успішно підготуватися до пісенного конкурсу «Євробачення» за півроку, тепер же у нас є цілий рік. Аеропорти та готелі готові приймати гостей. У нас є величезне бажання показати Київ із найкращої сторони та на найвищому рівні провести фінал Ліги чемпіонів», - сказав Кличко.

Своєю чергою заступник голови Організаційного комітету, президент Федерації футболу України Андрій Павелко подякував за налагоджений високий рівень співпраці між різними установами.

Підсумовуючи засідання, керівник Оргкомітету, глава Адміністрації президента Ігор Райнін закликав колег не зволікати із підготовкою до фінальних матчів Ліги Чемпіонів 2018 року.

«Події, які ми обговорюємо, це не просто два футбольних матчі між жіночими та чоловічими командами. Це комплекс заходів, які триватимуть практично тиждень, і за сукупністю яких формуватиметься думка у наших гостей про Україну. Тому прошу надзвичайно серйозно поставитись до всіх організаційних питань, а особливо – до питань безпеки, які зараз винятково актуальні в усьому світі», - сказав Райнін.

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві відбудеться 26 травня 2018 року на НСК «Олімпійський». За два дні до того пройде фінал Ліги Чемпіонів серед жіночих команд. Також у столиці протягом тижня проходитимуть Фестиваль чемпіонів й різні футбольно-розважальні заходи для дітей, юнацтва та інших вболівальників.