Бойовики обстріляли село на Луганщині: загинула дівчинка, її мати тяжко поранена
38-річна мешканка села Трьохізбенка знаходиться в реанімації, за її життя борються медики.
У результаті мінометного обстрілу села Трьохізбенка Луганської області загинула дівчинка 5-6 років, тяжко поранена її мати.
Про це повідомила начальник прес-служби Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай на свої сторінцій у Facebook.
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За її словами, «сьогодні о 9.00 бойовики обстріляли село Трьохізбенка. У результаті мінометного обстрілу отримали осколкові поранення місцеві жителі - К. 1976 р.н. та її донька, за попередньою інформацією, 5-6 років».
«Військовослужбовці Збройних сил України доставили поранених до лікарні Новоайдарського району. Дівчинка від осколкових поранень померла, її мати знаходиться в реанімації, за її життя борються медики», - зауважила Погукай.