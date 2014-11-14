Бойовики обстріляли село на Луганщині: загинула дівчинка, її мати тяжко поранена

У результаті мінометного обстрілу села Трьохізбенка Луганської області загинула дівчинка 5-6 років, тяжко поранена її мати.

Про це повідомила начальник прес-служби Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай на свої сторінцій у Facebook.

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За її словами, «сьогодні о 9.00 бойовики обстріляли село Трьохізбенка. У результаті мінометного обстрілу отримали осколкові поранення місцеві жителі - К. 1976 р.н. та її донька, за попередньою інформацією, 5-6 років».

«Військовослужбовці Збройних сил України доставили поранених до лікарні Новоайдарського району. Дівчинка від осколкових поранень померла, її мати знаходиться в реанімації, за її життя борються медики», - зауважила Погукай.