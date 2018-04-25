В Одесі відновили пошкоджений вандалами пам'ятник архітектури "Німфа"

Після реставрації на скульптурну композицію нанесли спеціальне захисне покриття.

В історичному центрі Одеси відновлено пошкоджений вандалами пам'ятник архітектури «Німфа».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, напередодні відновили пам'ятник архітектури і містобудування місцевого значення - скульптурну композицію декоративного фонтану «Німфа» в сквері Пале-Рояль.

Зазначається, що в результаті акту вандалізму, що стався в ніч на 18 березня, було виламано і деформовану чашу скульптурної композиції, розташовану у фонтані, а також порушено з‘єднання водопроводу самого фонтану.

Співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» відремонтували з'єднання водопроводу для подачі води до чаші, виготовили і встановили новий розсікальний пристрій у цьому фонтані. Відновлювальні роботи на скульптурі і чаші над нею проводила архітектор-реставратор Юлія Жаркова, після чого на скульптурну композицію нанесли спеціальне захисне покриття.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року в історичному центрі Одеси вандали пошкодили пам'ятник архітектури «Німфа», встановлений у сквері Пале-Рояль. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.