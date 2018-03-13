У Мексиці відкрили пам'ятник відомому харків'янину (фото)

Вченого з його улюбленою кішкою зобразили в повний зріст.

Пам'ятник харківському вченому Юрію Кнорозову відкрили в мексиканському місті Меріда. Він встановлений поруч з Великим музеєм світу майя.

На лицьовій стороні пам'ятника зображений у повний зріст Юрій Кнорозов, який тримає на руках свою вірну супутницю – кішку Асю, а зі зворотного боку - ієрогліфи майя, передає gx.net.ua.

Крім того, на постаменті закріплена гранітна табличка з датами життя вченого (1922-1999) і вказівкою про зроблене ним відкриття на двох мовах. На ній також вибиті слова, сказані Кнорозовим по-іспанськи на церемонії вручення ордена Ацтекського орла за виняткові заслуги перед Мексикою: «Серцем я завжди залишаюся мексиканцем».

Загальна висота монумента – близько трьох метрів. Його автор - мексиканський скульптор Рейнальдо Боліо Суарес, відомий під псевдонімом Пачеллі. На створення пам'ятника у нього пішло близько півроку.

Юрій Кнорозов народився в селищі Южний під Харковом. Світову популярність він завоював своєю розшифровкою писемності стародавнього народу майя.