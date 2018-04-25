Одесу сколихнув землетрус

Унаслідок землетрусу спрацювали сигналізації автомобілів, про потерпілих не повідомляється.

У середу, 25 квітня, у кількох районах міста Одеси стався землетрус, також мешканці міста Чорноморська відчули досить сильні поштовхи.

За відчуттями, найімовірніше, землетрус магнітудою 3. Спрацювали сигналізації автомобілів, передає "Инфопорт".

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Існує припущення, що це відгомони землетрусу, який стався у місті Новоросійську цим ранком.

"Швидше, десь у Чорному морі був поштовх, і його узбережжя відчуло", - пише Антон Чадський у Facebook.

Мешканці центру міста в районі парку Шевченка зазначили, що підземні поштовхи були такої сили, що тремтіли стіни.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,2.