Розгром табору ромів у Києві: поліція розпочала два кримінальні провадження

У поліції заявили, що проводять усі необхідні дії для встановлення правопорушників.

Розгром табору ромів у Києві розслідуватиме поліція. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за двома статтями Кримінального кодексу України: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії та хуліганство.

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Як говориться у повідомленні поліції Києва, "сьогодні у мережі Інтернет з'явилося відео неправомірних дій невідомих осіб щодо громадян, які перебували в урочищі Лиса гора. Опубліковане відео стало підставою для негайного внесення відомостей у Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції м. Києва".

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції після проведення першочергової перевірки розпочато кримінальні провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції розпочали розслідування, а відтак проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення правопорушників. Правоохоронці просять свідків та очевидців інциденту, які перебували на місці події, звернутися до столичної поліції для надання свідчень.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова київської поліції Андрій Крищенко заявив, що "спалили табір ромів, а залишене ними сміття", а поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

На опублікованому відео видно, що нападники переслідували ромів, кидали у них каміння та розпилювали у їхній бік сльозогінний газ.