З'явилося відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві

На кадрах видно, як ромські батьки з дітьми біжать від молодих людей в масках і без масок. Ті кидають у ромів камені і пшикають газовими балонами.

У розпорядження ЗМІ потрапило відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві.

Ролик опублікувало видання Lb.ua.

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На кадрах видно, як ромські батьки з дітьми біжать від молодих людей в масках і без масок. Ті кидають у ромів камені і пшикають газовими балонами. Чути, як роми кличуть на допомогу правоохоронців.

У розмові з Lb.ua очевидець подій сказав, що викликали поліцію, правоохоронці приїжджали на місце підпалу.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

При цьому глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.