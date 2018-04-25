З'явилося відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві
У розпорядження ЗМІ потрапило відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві.
Ролик опублікувало видання Lb.ua.
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На кадрах видно, як ромські батьки з дітьми біжать від молодих людей в масках і без масок. Ті кидають у ромів камені і пшикають газовими балонами. Чути, як роми кличуть на допомогу правоохоронців.
У розмові з Lb.ua очевидець подій сказав, що викликали поліцію, правоохоронці приїжджали на місце підпалу.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.
При цьому глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.