Окупаційна влада заборонила вивозити з Криму понад 2 кг ковбас і 10 кг риби

Окупаційна влада Криму ввела обмеження для фізичних осіб на вивіз продуктів харчування за межі півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в «указі» голови так званої «Державної ради Криму» Сергія Аксьонова від 13 листопада, опублікованому на сайті «відомства».

У тексті зазначається, що дане рішення ухвалене з метою забезпечення стабільного функціонування споживчого ринку Криму.

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«Вивіз фізичними особами з території Республіки Крим соціально значущих продовольчих товарів здійснюється в межах встановлених норм їх вивозу», - йдеться у документі.

Зокрема, згідно з рішенням, один громадянин не зможе вивезти за межі півострова більш як 20 кг пшеничного борошна, більш як 2 кг ковбас і ковбасних виробів (окрім делікатесних), більш як 2 кг м'яса птиці.

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Крім того, обмежено вивіз курячих яєць (60 штук на особу), олії рослинної (5 літрів), м'ясних і рибних консервів (6 банок), цукру (20 кг), макаронних виробів (5 кг), молока і молокопродуктів, сухого молока (не більш як 3 кг), круп (5 кг), риби (10 кг) і пшениці (50 кг).

У документі зазначається, що це обмеження вводиться до 1 квітня 2015 року.