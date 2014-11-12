Окупаційна влада Криму вирішила «націоналізувати» «Кримхліб»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні так званої «Державної ради Криму» в середу, 12 листопада.

На засіданні зазначалося, що таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю «зберегти стратегічно важливі об'єкти і продовольчу безпеку Криму».

Нагадаємо, раніше окупаційна влада півострова звинуватила підприємство у фінансуванні АТО шляхом переведення в готівку грошей через консерваційний центр і виведення їх у Київ.

Читайте такожКримська "самооборона" силою націоналізує "Кримавтотранс": роботу автостанцій блокують

Довідка УНІАН. Компанія "Кримхліб" входить до складу одного з найбільших українських переробників сільськогосподарської продукції групу Lauffer. Група займає лідируючі позиції з виробництва хлібобулочних виробів в Україні, об'єднуючи 35 хлібозаводів у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях та в Криму, а також ряд торгових компаній, які здійснюють оптові та роздрібні продажі хлібобулочної та кондитерської продукції. Групу Lauffer контролює бізнесмен Олександр Лещинський.