Бойові дії перетворили Горлівку на місто-привид (фото) - очевидці

Колись жваве місто обласного значення Горлівка (Донецька область) перетворилося на безлюдний населений пункт з порожніми вулицями та дорогами.

Про це говорять очевидці, які з якихось причин змушені були відвідати місто, передає 06242.

«Сьогодні їздила до Горлівки. Враження - гнітюче. Місто порожнє. Якщо раніше - це торговий Вавилон, рух людей і транспорту, то зараз в 11:00 - дорога вільна абсолютно. На напівпорожньому від покупців оптовому ринку лазять люди в камуфляжі з нашивками "Беркут", в шапках-кубанках з хрестом на потилиці", - написала в Facebook мешканка Донецька.

Читайте такожРосійські військові знищили базу бойовиків у Горлівці

За її словами, всі, з ким їй вдалося поговорити, задають одне і те ж питання: коли в місто повернеться Україна?

«Важка для сприйняття картина. Зміцнення, земляні вали, зруйновані мости, осколки в дорожньому полотні, дороги, перекриті зруйнованими шляхопроводами, з вивернутою арматурою, що нагадує відкритий перелом тощо», - розповів донеччанин, який прямував до Маріуполя через Горлівку.