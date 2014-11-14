Паркан під АП намагалися знести члени організації «Нарнія» - міліція

Про це повідомили у прес-службі столичної міліції, пише Радіо Свобода.

"Сьогодні близько 15.00 до Адміністрації Президента, що на вулиці Банковій, підійшло близько 30 осіб. Невдовзі натовп розпочав ламати паркан біля державної установи", - йдеться у повідомленні.

При собі молоді люди мали плакати з написами "Геть паркан". На даний час затримано 16 осіб.

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"Для встановлення усіх обставин скоєного їх буде доставлено до Печерського районного управління столичної міліції. Правоохоронці вилучили газозварювальний апарат", - зазначили у столичній міліції.

Вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, причетних до вказаного інциденту.

Як повідомляє, у свою чергу, INSIDER, активісти є членами організації "Нарнія".