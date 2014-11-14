Під АП активісти намагалися спиляти паркан і побилися з правоохоронцями (фото, відео)

Кілька десятків активістів прийшли під Адміністрацію президента України і намагалися спиляти паркан.

Про це повідомляє ТВі. Обличчя активістів закривали медичні маски, а паркан люди намагалися спиляти за допомогою газових горілок. До молодиків вийшли правоохоронці, почалася бійка і кількох активістів затримали. Зараз біля паркану виставлено посилену охорону.

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