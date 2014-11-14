Під АП активісти намагалися спиляти паркан і побилися з правоохоронцями (фото, відео)

17:17, 14 листопада 2014
Суспільство
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Кілька десятків активістів прийшли під Адміністрацію президента України і намагалися спиляти паркан.

twitter.com/UMDPL

Про це повідомляє ТВі.

Обличчя активістів закривали медичні маски, а паркан люди намагалися спиляти за допомогою газових горілок.

twitter.com/UMDPL

До молодиків вийшли правоохоронці, почалася бійка і кількох активістів затримали.  Зараз біля паркану виставлено посилену охорону.

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