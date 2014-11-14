Під АП активісти намагалися спиляти паркан і побилися з правоохоронцями (фото, відео)
17:17, 14 листопада 2014Суспільство
0 0
Кілька десятків активістів прийшли під Адміністрацію президента України і намагалися спиляти паркан.
Паркан люди намагалися спиляти за допомогою газових горілок / twitter.com/UMDPL
Про це повідомляє ТВі.
Обличчя активістів закривали медичні маски, а паркан люди намагалися спиляти за допомогою газових горілок.
twitter.com/UMDPL
До молодиків вийшли правоохоронці, почалася бійка і кількох активістів затримали. Зараз біля паркану виставлено посилену охорону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter