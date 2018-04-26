Російські спецслужби готували провокації в Україні до травневих свят - СБУ

Оперативники припинили діяльність групи, до якої входило двоє киян та троє жителів Одеської області. Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти в соцмережах «ВКонтакте» і «Одноклассники».

Служба безпеки України припинила провокації російських спецслужб, які готувалися до травневих свят через соціальні мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов.

За його словами, співробітники СБ України припинили спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через використання заборонених соціальних мереж.

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Зокрема, оперативники української спецслужби у березні і квітні припинили діяльність групи осіб, до якої входило двоє киян та троє жителів Одеської області. Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники».

Як зазначив Фролов, правоохоронці задокументували, що адміністратори напередодні травневих свят організували пошук і залучення виконавців у південно-східних регіонах країни для здійснення провокацій. За завданням і фінансуванням кураторів з Росії вони повинні були активно поширювати через підконтрольні групи в соцмережах інформаційні повідомлення, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і заклики до організації масових протестних заходів.

За його словами, завдяки діям співробітників СБУ вдалося запобігти потенційним масовим заворушенням і дискредитації України на міжнародній арені як демократичної та європейської держави.