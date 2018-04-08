Екс-агент ФСБ розповів, як Росія відправляє до України професійних кілерів (відео)

СБУ заявила, що замах на вбивство нардепа Мосійчука також влаштували росіяни.

Замах на народного депутата Ігоря Мосійчука зорганізував Генштаб Збройних сил Росії. Його оперативник у Києві особисто обрав місце атаки. І завербував трьох українців.

Такий результат 5-місячного розслідування, повідомила Служба безпеки України.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Нагадаємо, вибух стався в жовтні 2017-го біля київського офісу телеканалу "Еспресо". Загинули дві людини. І от голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивцю затримано. Точніше - одного з убивць Михайла М’ятного. Іще двоє – втекли до Росії. Там же зараз - і організатор теракту, офіцер російської спецслужби.

Нардеп наполягає, щоб терориста в погонах екстрадували до України. Якщо ж ні - будуть усі підстави вважати Росію країною-терористом.

Тим часом контррозвідники розказали журналістам ТСН, скільки потенційних убивць Росія відправила до мирних міст України. Серед них – російський кілер Артем Дудко, якого ФСБ РФ відправила на територію України для вбивства, як зізнався він сам. Але смерть однієї людини - то далеко не всі плани.

Він міг би стати приводом для повномасштабного російського вторгнення. Якби вдалося все те, що планувалося.

"Йти на радикальні дії, вбивства. Диверсії, теракти", - розповідає колишній агент ФСБ Артем Дудко.

Він - громадянин Росії. Його першим завданням було спровокувати українських патріотів приїхати зі зброєю до Криму і влаштувати теракт. Шукати виконавців почав серед бійців полку "Азов".

"На зв'язок вийшов молодий чоловік, який хотів у Криму якогось підпільного руху терористичного характеру. Він просив, щоб йому в Крим доправили зброю", - згадує боєць полку "Азов" Станіслав Єрмаков.

Роль запеклого борця з путінським режимом Артем Дудко зіграв блискуче.

"Він був дуже активним, хотів усе підривати і все розстрілювати, і він просив зброю", - каже Єрмаков.

Насправді Дудко був завербованим агентом, яких ФСБ готувало в Криму для дискредитації України. Це підтвердив "детектор брехні". Артем прямо з датчиками на тілі розповів, що отримана з України зброя мала бути використана для терактів, контрольованих Москвою. Фактично, це означає, що смерть цивільних готувала сама ФСБ. Аби потім звинуватити Україну.

Утім, так вже було. 1999 року підірвані в Москві будинки дали Росії привід вторгнутись до Чечні. Перебіжчик Олександр Литвиненко довів: 300 кілограмів вибухівки, що вбили 124 людини, заклали самі російські спецслужби. І за це був страчений. Щось подібне могло статися і в Криму.

Перший бос Артема - Максим Фесенко. До 2014-го - офіцер СБУ. Після 2014-го – офіцер ФСБ. Зрадник. Саме він поставив завдання Артему організувати контрольований теракт на півострові. Псевдо, яке визначило для нового сексота ФСБ, дуже красномовне.

"Псевдонім був смішний – Басаєв", - розповідає Дудко.

Не такий вже й смішний. Натякає на Шаміля Басаєва, який взяв на себе захоплення школи у Беслані. Тоді загинуло 333 людини, в основному діти. Теракт зміцнив позиції путінського режиму. І досі подейкують, що Басаєву сприяли російські спецслужби. Утім, кримський задум працівників ФСБ дав осічку. "Азовці", яких хотіли заманити на півострів, відмовились від такої роботи. Тож агента "Басаєва" відправили на материк. До Луцька.

Чому саме Луцьк? Тут розташоване генеральне консульство Польщі. Від початку війни польська дипломатична установа двічі ставала мішенню для терористів. У будівлю під червоно-білим стягом стріляли з гранатомета. Постріл розгойдав і без того хиткі українсько-польські стосунки. Стрільців й досі не знайшли. Артем стверджує - до цього не причетний, але він знає, хто за цим стоїть.

"Підрив у консульстві - це справа російських спецслужб, направлена на дискредитацію патріотичних рухів в Україні", - запевняє Дудко.

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Проникнути саме в такий рух і було новим завданням Артема. На мові спецслужб це називається "впровадити крота". Українські контррозвідники викрили канал зв’язку агента з іще одним офіцером ФСБ - Романом Карасем. Він і був тим, хто конкретно наказав "кроту" ще раз спробувати дістатися до полку "Азов" і максимально високо проникнути в його структури. Зокрема, політичні.

"Головним завданням його була фізична ліквідація одного з керівників патріотичних рухів в Україні", - говорить начальник управління СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк.

На руках і на шиї в Артема - скандинавські татуювання. Саме такі шанують "азовці". Ймовірно, для Артема це - частина маскування. Аби стати своїм серед чужих. І підійти якомога ближче до мішені. Артем заперечує. Втім, зважує кожне слово. Ледь не витягуєш з нього ім’я ймовірної жертви.

"Вадим "Слов'янин". Вони цікавилися ним. Також розглядалась фізична ліквідація", - каже Дудко.

Зазначає, що його розглядали як мішень, він фігурував у розмовах про фізичну ліквідацію.

"Слов’янин" - розвідник з полку "Азов". Штурмував Широкине. До війни жив у Севастополі.

Журналісти із ним зустрілися в Києві. Для захисту він носить пістолет. У тому, що "агент Басаєв" натисне на гачок, російський куратор Артема не мав жодних сумнівів.

"Сидимо, і він каже: "Бл*дь, треба цих "валити". І запитує мене, чи зможу я вистрілити в людину. Каже, якщо накажуть, то звісно", - говорить Дудко.

Після першого вбивства він став би слухняним кілером ФСБ. Проте, пострілу не сталося. "Агент Басаєв" добровільно здався українським спецслужбам.

"Особа, яка отримала завдання, але не вчинила жодних дій, звільняється від кримінальної відповідальності", - пояснює начальник управління СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк.

Він на волі. Пройшов перевірку на "детекторі брехні". Втім, тепер "агент Басаєв" 24 години на добу під ковпаком українських спецслужб. Так спокійніше, і для контррозвідки, і для цивільних, і для самого Артема.