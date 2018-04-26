Затриманому на хабарі у $47 тисяч співробітникові СБУ оголосили про підозру

Про підозру також повідомили і посереднику у передачі коштів - детективи переконані, що підозрювані могли діяти у складі злочинного угруповання.

Співробітникові СБУ, затриманому напередодні під час отримання хабара у 47,5 тис. доларів, 25 квітня повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Крім того, про підозру повідомили і посереднику в передачі коштів.

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В даний момент вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зазначається, що у слідства є докази, які свідчать про те, що чиновник СБУ отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримувати свідоцтва на постійне або тимчасове проживання на території України незаконним способом.

Детективи НАБУ переконані, що підозрювані могли діяти у складі злочинного угруповання.

Напередодні Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що детективи НАБУ в продовження зірваною операції щодо корупції в міграційній службі в кінці минулого року, 24 квітня затримали співробітника СБУ на хабарі у 47 тис. доларів.

За його словами, співробітник СБУ отримав 47,5 тис. доларів, ці гроші він вимагав від громадян, які на підставі фейкових документів отримали дозвіл на проживання на території України.